Определены соперники сборной России на Кубке конфедераций

Определены соперники сборной России по футболу на Кубке конфедераций, который в 2017 году пройдет в России, сообщает РИА Новости. Об этом стало известно по результатам жеребьевки, состоявшейся в Казани.

В групповом этапе Кубка конфедераций российские футболисты сыграют с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии. Матч открытия с участием россиян, а также финал турнира состоятся в Санкт-Петербурге, а игра за третье место — в Москве.

Групповой турнир пройдет с 17 по 25 июня 2017 года, полуфиналы, в которых сыграют команды, занявшие в своих группах первые два места, пройдет 28-29 июня в Казани и Сочи.

В Кубке конфедерация принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов (Европы, Южной Америки, Северной и Центральной Америки, Африки, Азии, стран Океании), а также победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование.