Женская сборная России по керлингу выиграла чемпионат Европы

Женская сборная России по керлингу одолела команду Швеции со счетом 6:4 в финальном матче на чемпионате Европы 2016 в Шотландии, сообщает РИА Новости.

В субботу в шотландском Браехеде Россия завоевала 4 титул чемпиона Европы в истории. До этого спортсменкам покорялось «золото» в 2006, 2012 и 2015 годах. Финал проходил в городе Ренфру, расположенном в Шотландии. В составе сборной выступали Юлия Гузиева, Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Юлия Портунова и Галина Арсенькина.

Также в субботу мужская сборная России по керлингу заняла четвертое место на ЧЕ-2016 в Шотландии. В матче за 3-е место россияне уступили команде Швейцарии. Матч Швейцария — Россия завершился со счетом 8:6 в пользу наших соперников. В составе сборной России играли скип Алексей Тимофеев, вице-скип Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов и Артур Ражабов.

Как отмечает РИА Новости, мужская национальная команда России добилась самого большого успеха в истории своих выступлений на чемпионатах Европы по керлингу и была близка к завоеванию первой медали в своей истории на крупнейших международных турнирах. Она также получила право сыграть на чемпионате мира-2017. В финале Евро-2016 команда Швеции сыграет с Норвегией.