Иран пообещал снова предоставить России авиабазу в Хамадане

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявил, что Иран может предоставить российским самолетам возможность использования авиабазы «Ноже» в Хамадане, сообщает РИА Новости.

«Если того потребует ситуация и условия [в Сирии], при которых будет необходимо оказать поддержку, мы выполним эту работу»,— цитирует агентство слова министра.

О переброске российских самолетов дальней авиации Ту-22М3 и фронтовых бомбардировщиков Су-34 на 3-ю тактическую авиабазу ВВС Ирана Хамадан стало известно 16 августа. Оттуда военные наносили удары по объектам боевиков террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в России) в Сирии.

Между тем, в конце августа Россия приостановила использование авиабазы под Хамаданом по требованию иранской стороны. Тогда Хосейн Дехган объяснил отказ тем, что Россия публично заявила о начале использования этого аэродрома, не уведомив Тегеран. Глава Минобороны Ирана расценил это как «неуважительное отношение и желание покрасоваться».

Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что дальнейшее «использование авиабазы авиацией ВКС России авиабазы Хамадан в Исламской Республике Иран будет осуществляться на основе взаимных договоренностей по борьбе с терроризмом и в зависимости от складывающейся обстановки в Сирии».

В США на использование Москвой иранской авиабазы отреагировали негативно: госсекретарь Джон Керри выразил свою обеспокоенность, а в Госдепе предупредили, что изучат вопрос об использовании ВКС авиабазы «в контексте нарушения резолюции Совбеза ООН 2231, связанной с решением иранской ядерной проблемы».