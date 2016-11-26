Сразу в трех районах Дагестана введен режим КТО

На территории трех районов Дагестана в субботу, 26 ноября, введен режим контртеррористической операции, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.

«Режим введен в 18:00 по Москве на части территорий Хасавюртовского, Кизилюртовского и Казбековского районов. Идут мероприятия по поиску боевиков», — сказал собеседник агентства.

В НАК уточнили, что режим КТО ограничен селами Эндирей и Зубутли-Миатли, а также окрестностями сел Дылым, Инчха и Ленинаул. Кроме того, в Эндиреевском лесу спецназовцы ведут поиск членов незаконных вооруженных формирований.