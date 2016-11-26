После гибели трех десантников во время учений на Кубани возбудили дело

По факту гибели трех военнослужаших в Краснодарском крае, которые во время десантирования приводнились на реку Кубань, возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к поисковой операции.

Военно-следственным отделом по Новороссийскому гарнизону СК РФ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц")»

В субботу, 26 ноября, стало известно, что спасатели обнаружили тела двух десантников, пропавших после приводнения в реку Кубань в Краснодарском крае. Первое тело было найдено 25 ноября. Таким образом тела всех трех пропавших десантников были найдены.

Трое военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ пропали в Темрюкском районе 24 ноября. Во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом десантники приземлились «вне заданной площадки», в реку Кубань.