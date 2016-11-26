Протодиакон Кураев узнал о запрете на его въезд в Латвию

Протодиакон Андрей Кураев сообщил о существовании запрета на его въезд в Латвию. Об этом священник написал в своем блоге в ЖЖ.

«Сижу в аэропорту Риги. Пограничники говорят, что латышская служба безопасности уже давно запретила мне въезд и запрет был продлен в 2015 году», — отметил Кураев.

По его словам, ранее его объявляли персоной нон грата в Азербайджане после посещения Нагорного Карабаха.

Он рассказал, что однажды был в Латвии. Это произошло 10 лет назад. «От той поездки у меня до сих пор витраж на окне — он подарен спикером латышского парламента, лютеранским пастором. Это я к тому, что скандалов не было, хотя в тот раз лекция была в Доме Москвы», — написал протодиакон. Он также добавил, что считает одной из возможных причин запрета на въезд критические высказывания о бывшем латвийском президенте Андрисе Берзиньше, который направил патриарху Кириллу письмо с просьбой воздержаться от поездки в Латвию.