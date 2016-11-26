На границе с Казахстаном задержан экс-замначальника таможни Внуково

Бывший заместитель руководителя таможни столичного аэропорта Внуково Роман Курзенков задержан на границе с Казахстаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Находившийся в международном розыске Курзенков был задержан на границе России с Казахстаном. Сегодня он доставлен в суд для избрания меры пресечения», — цитирует агентство слова собеседника. Таможеннику заочно предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий».

Курзенкова обвиняют в сговоре с контрабандистами. По версии следствия, он организовал канал по незаконному ввозу товаров в страну через с во Внуково. В период с января по март 2016 года 12 пассажиров рейса Стамбул — Москва беспрепятственно ввозили товары под личным контролем Курзенкова. Замначальника таможни аэропорта Внуково самоличноотстранял от выполнения своих обязанностей сотрудников, несших службу на «зеленом коридоре».

Отмечается, что помимо Курзенкова, фигурантами этого уголовного дела являются еще четверо сотрудников таможни —Вячеслав Лацких, Михаил Фаст, Алексей Плитин и Игорь Кудряшов.