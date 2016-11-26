Суд арестовал сочинского генерала ФСО Лопырева по делу о взятке

Генерал Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадий Лопырев, обвиняемый в получении взятки, арестован на два месяца 94-м гарнизонным военным судом в Москве, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, адвокат генерала Руслан Закалюжный считает, что арест на 2 месяца является слишком суровой мерой и планирует обжаловать решение суда. Если апелляция не будет иметь успеха, то Лопырев останется под стражей до 23 января следующего года года.

В отношении Геннадия Лопырева возбуждено дело о взяточничестве. 25 ноября он был задержан в Сочи по подозрению в хищении, а в его квартире обнаружены денежные средства в размере 1 млрд рублей. Материалы на генерала собирала сама ФСО в ходе внутренней проверки, а также ФСБ. Дело против Лопырева возбудил главк по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

Как отметили источники в правоохранительных органах, генерал ФСО подозревается в махинациях с земельными участками, выделявшимися под строительство олимпийских объектов. По информации Следственного комитета России, взятки поступали от руководителей ряда коммерческих структур «за общее покровительство» при заключении госконтрактов на ремонт и строительство.