Трамп назначил ветерана журналистики замсоветника по нацбезопасности

Новый президент США Дональд Трамп выбрал себе заместителя советника по национальной безопасности: этот пост займет сотрудница телеканала Fox News Кэтлин Макфарленд, которая сейчас работает в редакции аналитиком по национальной безопасности.

Макфарленд сотрудничала с администрациями Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана, а сейчас, получив предложение от команды Трампа, уже ответила на него согласием.

По словам избранного президента США, Кэтлин Макфарленд «обладает колоссальным опытом и природным талантом».

Советником по национальной безопасности в команде Трампа станет Майкл Флинн. Он в своем Twitter приветствовал назначение Макфарленд его заместителем.