Мединский назвал святыми Зою Космодемьянскую и 28 панфиловцев

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что к биографиям героев Великой Отечественной войны, в частности Зои Космодемьянской и 28 панфиловцев, необходимо относиться как к житиям святых, передает «Интерфакс».

Об этом глава ведомства сказал во время памятных мероприятий в подмосковном селе Петрищево, посвященных 75-летию со дня казни Космодемьянской фашистскими захватчиками. «Она [Космодемьянская] — святая, такая же святая, как 28 героев-панфиловцев, как сотни и тысячи наших предков, отдавших свою жизнь и принявших страшную гибель за наши жизни», — сказал Мединский.

По словам министра, «относиться к их жизням можно только как к житиям святых». «Ставить их подвиг под сомнение, что-то там искать под лупой, считать — 28 или 38 [панфиловцев] — это поступать точно так же, как поступил этот полицай... который сдал ее [Космодемьянскую] фашистам... Да горит он в аду! Как будут гореть те, кто ставит под сомнение, копается и пытается опровергнуть подвиг наших предков», — добавил он. Присутствовавший на церемонии вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин также заявил, что считает Космодемьянскую «национальной святой».

Мединский также сообщил, что в селе Петрищево воссоздадут музей Зои Космодемьянской.

В октябре министр культуры РФ назвал святой легендой, к которой нельзя прикасаться, историю о «28 героях-панфиловцах». Сомневающихся в героизме этих людей министр назвал «кончеными мразями».