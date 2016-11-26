Медведев рассказал подробности последнего разговора с Кастро

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о последнем разговоре с лидером кубинской революции Фиделем Кастро и выразил свои соболезнования в связи с его кончиной. Об этом глава российского правительства написал на своей странице в Facebook.

«Последний раз мы общались по телефону в августе этого года, когда Фидель Кастро отмечал 90-летие. Он живо интересовался происходящим в мире, в России, до последнего момента сохранял острый ум и держал в голове много информации», — отметил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что со смертью Фиделя Кастро ушла целая историческая эпоха.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин направил телеграмму нынешнему кубинскому руководителю Раулю Кастро, в которой выразил свои соболезнования в связи со смертью его брата. В обращении российский президент назвал лидера кубинской революции символом целой эпохи в новейшей мировой истории.