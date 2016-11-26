Кубинская диаспора в США устроила фейервейк в связи со смертью Кастро

Кубинская диаспора в штате Флорида с ликованием встретила новость о смерти в Гаване лидера Кубинской революции Фиделя Кастро и даже устроила фейерверк по этому случаю, пишет The Hollywood Reporter.

Десятки жителей кубинских кварталов вышли на улицы Майами, назвав смерть Кастро шансом для изменения ситуации на Кубе. Шествие проходило в районе Маленькая Гавана. Кубинские эмигранты использовали сковороды и кастрюли в качестве барабанов и скандировали лозунги «Куба свободна!», «Свобода!» Некоторые запускали фейерверки и размахивали кубинскими флагами, а водители клаксонами приветствовали новости из Гаваны.

У ресторана «Версаль» в центре Майами также собралась толпа кубинцев. Люди скандировали: «Фидель — тиран». Аналогичные стихийные акции прошли и в других городах Флориды.

Отмечается, что полиция Майами усилила наблюдение в кварталах, где живет кубинская диаспора, однако арестов не проводилось. Стражи правопорядка даже не помешали мигрантам, которые перекрыли одну из улиц и стали скандировать «Свобода».