Минобороны РФ ответило протестом на планы Киева по ракетным стрельбам

Российское оборонное ведомство вручило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России ноту протеста в связи с запланированными Киевом ракетными стрельбами в районе Симферополя, передает «Газета.Ru».

В Минобороны РФ отметили, что заявленные украинской стороной границы опасной зоны нарушают границы территориального моря России и противоречат нормам международного права и российского законодательства.

Напомним, ранее в Росавиации допустили возможность запрета полетов над территорией Крыма из-за заявленных Киевом планов по проведению 1-2 декабря ракетных стрельб.