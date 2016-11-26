Российская фигуристка Погорилая выиграла последний этап Гран-при в Саппоро

Российская фигуристка Анна Погорилая одержала победу на этапе Гран-при в японском Саппоро в одиночном катании и вышла в финал серии, сообщает «Чемпионат».

По сумме короткой и произвольной программ Погорилая набрала 210,86 балла. Второе место у японки Сатоко Мияхары, набравшей 198,00 балла. Третьей стала еще одна представительница России Мария Сотскова. В короткой программе она заработала 195,88 балла.

Этап Гран-при в Саппоро является последним в серии. Финал турнира будет проходить с 8 по 11 декабря в Марселе. Во Франции в женском одиночном катании Россию, помимо Погорилой, будут представлять Евгения Медведева и Елена Радионова.

Неделю назад на этапе Гран-при в Пекине лучшей стала Елена Радионова.