Железную дорогу в обход Украины откроют в августе 2017 года

Железная дорога в обход Украины будет введена в эксплуатацию на год раньше запланированного срока — 15 августа 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова.

«Железнодорожное сообщение на участке Журавка — Миллерово будет открыто уже 15 августа 2017 года. В этот день по этой двухпутной электрифицированной железнодорожной ветке пойдут первые поезда с людьми и грузами», — рассказал Дмитрий Булгаков в ходе инспекционной поездки в Воронежскую область.

Он также напомнил, что весной в Ростовской области был построен обходной участок автомобильной дороги из города Миллерово до границы с Украиной по направлению на Луганск. Ранее эта дорога пересекала территорию Украины, а далее снова шла по территории России до границы с соседней страной.

Еще со времен СССР участок железной дороги длиной около 26 километров, соединяющий Центральный федеральный округ и Ростовскую область, проходит по территории Украины (Луганская область) практически вдоль границы с Россией. В результате пассажирам из некоторых регионов на пути в Краснодар и Ростов-на-Дону приходится дважды пересекать границу.