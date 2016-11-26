Янукович объяснил появление российских добровольцев на Украине

Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, которую транслирует телеканал «112 Украина», заявил, что «добровольцы-наемники» из РФ приезжали для участия в конфликте в Донбассе.

«Когда двигался мой кортеж по дороге в сторону Крыма, в районе Мелитополя была засада. И наша передовая группа их обнаружила. И они обнаружили людей без опознавательных знаков и услышали иностранную речь. Наверняка это тоже были наемники. Нам удалось уйти от этой ловушки в то время», — рассказал журналистам Янукович.

Он утверждает, что в боевых действиях на Украине принимали участие «добровольцы-наемники» не только из России, но и из Франции, Италии, Балканских стран и Белоруссии.

«Почему с России больше? Потому что связи, которые были между соседними регионами, они были достаточно продолжительные и родственные», — пояснил свою точку зрения Янукович. Он считает, что многие россияне из приграничных с Украиной районов попросту приезжали помочь своим близким.

Ранее стало известно, что в ходе той же пресс-конференции Янукович раскритиковал отделение от Украины Донбасса и Крыма, связав эти процессы с ростом экстремизма — в частности, с обстрелами на Майдане автобусов с крымчанами.