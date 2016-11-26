ДНР выпроводила съемочную группу «Дождя» в Россию

Представитель министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил о выдворении с ее территории съемочной группы российского телеканала «Дождь», которая якобы нарушила закон о журналистской деятельности, передает РИА Новости.

«Журналисты Полонский Василий Андреевич и Ерженков Сергей Борисович выдворены на территорию Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

В министерстве утверждают, что корреспонденты не располагали «соответствующей аккредитацией министерства информации ДНР», из-за чего были приглашены для разъяснений в МГБ и продемонстрировали отснятые ими на территории республики материалы.

«При просмотре видеозаписей сотрудниками министерства установлено, что они носят необъективный и провокационный характер. В ложном свете отражают социально-экономическую и политическую ситуацию в республике», — заявили в министерстве госбезопасности самопровозглашенной республики.

Ранее редакция «Дождя» заявила о потере связи со своими корреспондентами. Высказывалось предположение о том, что они были задержаны из-за нюансов с предоставлением аккредитации.