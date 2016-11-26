Совбез Украины уточнил место проведения ракетных стрельб возле Крыма

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заверил, что ракетные испытания в Керченском проливе на самом деле не планируются, передает телеканал «112 Украина». Реакцию РФ на предполагаемые стрельбы он назвал «истерикой», лишенной здравого смысла.

Турчинов заявил, что суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается на середине Керченского пролива, и там Украина «не планирует осуществлять ракетные испытания».

Территория к западу от Керченского пролива, по словам Турчинова, «является суверенным воздушным пространством Украины», поэтому Киев волен проводить там стрельбы, утверждая их планирование в одностороннем порядке.

Секретарь СНБО подчеркнул, что планы Украины по проведению ракетных стрельб не противоречат международным обязательствам и договорам.

Напомним, ранее в Росавиации заявили о готовность закрыть небо над Крымом для полетов гражданской авиации в связи с планами Киева по проведению ракетных стрельб в непосредственной близости от Симферополя.