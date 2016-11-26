Солдат срочной службы сбежал из воинской части в Ленинградской области

В Ленинградской области солдат срочной службы самовольно покинул воинскую часть, сообщает портал 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

19-летний Дмитрий Черкащенко покинул расположение части в ночь на 25 ноября. По предварительным данным, при себе оружия у него не было. Первые трое суток его действия будут квалифицироваться как самовольный уход.

По данным портала, молодой человек был призван в армию в апреле этого года из поселка Варгаши в Курганской области. Его мать рассказала журналистам, что Черкащенко имел ограничения по физическим нагрузкам, у него аритмия и тахикардия.

Воинская часть, из которой совершил побег солдат-срочник, располагается в деревне Гостилицы Ломоносовского района. Здесь дислоцируется 333-й радиотехнический полк.