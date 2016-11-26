Экс-кандидат в президенты США подала петицию о пересчете голосов на выборах

Бывший кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн подала петицию в избирательную комиссию о пересчете голосов в штате Висконсин, сообщает Reuters.

Эту информацию агентству подтвердил представитель избирательной комиссии Майкл Хаас. По его словам, комиссия по запросу экс-кандидата пересчитает голоса за президента США во всем штате.

Ранее сообщалось, что Джилл Стайн собирает средства на пересчет голосов в трех «спорных» штатах, за счет которых на нынешних американских президентских выборах республиканец Дональд Трамп победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Эта инициатива началась с высказывания одного специалиста по информатике, который сказал, что если присмотреться к бюллетеням, то теоретически можно выявить свидетельства хакерских манипуляций, повлиявших на результат выборов.

В свою очередь, сторонники Хиллари Клинтон призвали оспорить результаты в трех ключевых «колеблющихся» штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Советники кандидата от Демократической партии обратили внимание на отчеты ученых-технологов и других экспертов, которые предполагают, что в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине необходимо вручную пересмотреть бумажные бюллетени, чтобы удостоверится в отсутствии нарушений. Победа именно в этих штатах дала Трампу право стать следующим хозяином Белого дома.