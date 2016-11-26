Трамп с восклицанием отреагировал на смерть Фиделя Кастро

Избранный президент США Дональд Трамп в своем твиттере с восклицанием сообщил о смерти в Гаване лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

«Фидель Кастро мертв!» — написал он.

Fidel Castro is dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 ноября 2016 г.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Борис Джонсон в своем твиттере заявил, что с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро для жителей островного государства начинается новая эпоха для народа Кубы.

«Смерть Фиделя Кастро знаменует собой конец целой эпохи для Кубы и начало новой для кубинского народа», — написал Джонсон.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Фидель Кастро был воплощением надежд и разочарований кубинской революции

Похороны Фиделя Кастро пройдут 4 декабря, после окончания девятидневного траура, объявленного в стране в связи с его кончиной, передает Associated Press. До этого момента будут отменены все общественные мероприятия, флаги страны будут приспущены в знак траура. Сообщается, что в это время СМИ страны будут транслировать информационные, патриотические и исторические программы. Ранее брат Фиделя Кастро Рауль сообщил, что лидер кубинской революции будет кремирован.