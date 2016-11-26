Трамп назвал Фиделя Кастро жестоким диктатором и угнетателем

Избранный президент США Дональд Трамп назвал лидера кубинской революции Фиделя Кастро диктатором и заявил, что его администрация будет делать все возможное, чтобы помочь кубинскому народу, сообщает Reuters.

Трамп отметил, что Фидель Кастро — «жестокий диктатор, который угнетал свой народ на протяжении почти шести десятилетий», сообщает Associated Press.

Он добавил, что Куба пережила «невообразимые страдания, бедность и отказ от фундаментальных прав человека» во время правления Кастро. «Хотя трагедии, смерти и боль, причиненные Фиделем Кастро нельзя стереть, наша администрация будет делать все возможное, чтобы гарантировать, что кубинский народ сможет, наконец, начать свой путь к процветанию и свободе», — сказал избранный президент США. Трамп подчеркнул, что Куба остается «тоталитарным островом», но он надеется, что сегодняшний день станет точкой отсчета к будущему, в котором прекрасные люди Кубы наконец «будут жить в свободе, которую они так заслужили».