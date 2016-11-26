Белых не отказался от намерения жениться в СИЗО

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отстраненный от должности в связи с обвинением во взяточничестве, подтвердил свое намерение заключить брак, будучи в следственном изоляторе, передает ТАСС.

«Собираюсь жениться, все серьезно, я свое волеизъявление сделал, администрация СИЗО его заверила. Невеста тоже выразила свою волю. Администрация СИЗО препятствий не чинит, мы ждем сигнала от регистратора», — рассказал журналистам политик.

Он уточнил, что бракосочетание состоится в СИЗО «Лефортово», где он в настоящее время находится. Информацию о готовящейся свадьбе подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Ранее стало известно, что Басманный суд российской столицы повторно наложил арест на имущество экс-губернатора Кировской области и его бывшей супруги.