Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Фиделя Кастро

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро, передает ТАСС.

«Ушел один из титанов политики, государственный деятель, человек, который заложил основы нравственной политики, политики, которая прежде всего размышляла о судьбах простого человека, достойной жизни тружеников и счастливого мира», — сказал Зюганов.

Он добавил, что Кастро является авторитетом и примером для всего человечества. Лидер КПРФ рассказал, что неоднократно виделся с Кастро и восхищался им. «С одной стороны, выдержать давление такой акулы, которой являются США, находясь в 90 милях от Флориды, надо иметь потрясающее мужество и героизм. С другой стороны, он перенес столько покушений и выжил в этом тяжелом мире благодаря своей храбрости и поддержке народа», — отметил Зюганов.

В субботу память Фиделя Кастро предложили увековечить в России. Такую идею выдвинул первый вице-спикер Госдумы, депутат от КПРФ Иван Мельников. «Он символ XX века, символ преданности идеям, стойкости и борьбы, увенчавшейся успехом. Он прожил легендарную, великую жизнь. Любил нашу страну и народ», — цитирует его слова РИА Новости.

В свою очередь, брат Фиделя Кастро, председатель совета министров Кубы Рауль Кастро сообщил, что бывший кубинский лидер будет кремирован 26 ноября, согласно выраженной им самим воле. Он также уточнил, что Фидель Кастро умер вечером 25 ноября в 22:29 (6:29 субботы по Москве).