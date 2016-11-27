Источник сообщил о звонке Обаме Клинтон с просьбой признать поражение перед Трампом

Президент США Барак Обама позвонил кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон в ночь после выборов, чтобы уговорить ее признать поражение. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на материалы книги о выборах президента в США, которая вскоре должна выйти в свет.

Авторами книги являются Эми Парнс, корреспондент от издания в Белом доме, и Джонатан Аллен. Они ссылались на близкие к ситуации источники.

По их словам, когда Клинтон продолжала следить за итогами выборов в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании, Обама позвонил ей и сказал: «Ты должна признать поражение». Экс-госсекретарь последовала его совету и позвонила Дональду Трампу. Данное решение она приняла, когда глава ее предвыборного штаба Джон Подеста появился перед сторонниками демократов в Нью-Йорке и заявил, что пока Клинтон не будет делать никаких заявлений. «Просто дайте мне телефон. Я звоню ему», — сказала Клинтон в отчаянии, утверждается в книге.

В Белом доме пока не стали комментировать эту информацию.

При этом в книге указано, что некоторых союзников Клинтон не устроил ее шаг. По словам источника, при такой маленькой разнице в голосах кандидат от демократов не стала бы так быстро признавать поражение.

Как утверждается в тексте, между лагерем Обамы и Клинтон идет борьба за то, поддерживать ли идею пересчета голосов в некоторых штатах. В частности, Мичиган или Висконсин могут снова стать за Клинтон. Сейчас же демократы не хотят самостоятельно инициировать процедуру пересчета голосов, но надеются, что это сделает кандидат в президенты от «Зеленых» Джилл Стайн.