В освобожденных районах Алеппо начали формироваться органы власти

В сирийском Алеппо в освобожденных от террористов районах началось формирование местных органов самоуправления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Российским Центром примирения враждующих сторон в освобожденные от террористов районы Алеппо организовано направление гуманитарной помощи. В кварталах восстанавливается мирная жизнь, идет формирование местных органов власти, обеспечивается безопасность и правопорядок», — заявили в центре.

Отмечается также, что сирийская правительственная армия за два дня значительно продвинулись к восточным районам Алеппо. От боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) освобождено пять кварталов и более 2 тысяч зданий.