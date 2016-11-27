В Турции задержали журналистов ВВС и «Голоса Америки»

В турецком городе Ширваны задержали журналиста турецкой службы «Би-би-си» Хатиса Камера. Одновременно в городе Диярбакыр был взят под стражу сотрудник радиостанции «Голос Америки» Хаджан Фаргин. Об этом сообщает Associated Press.

Пока причина задержания журналистов неизвестна, самим задержанным также не сообщили, на каком основании это произошло.

По сведениям агентства, есть связь между этими задержаниями и волной арестов в Турции, которые произошли после неудавшейся попытки военного переворота.

Отметим, в начале ноября в Турции арестовали девять сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet, включая главного редактора Мурата Сабунчу, по подозрению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом и Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической группировкой.