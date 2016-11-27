27 ноября 2016, 19:43
Российские биатлонисты стали четвертыми в смешанной эстафете
Сборная России по биатлону стала четвертой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. В составе сборной выступали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков и Антон Шипулин.
Стоит отметить, что перед заключительным этапом гонки россияне проигрывали ее лидеру более минуты, но Шипулину удалось сократить отставание до 45 секунд. Он вступил в борьбу с итальянцем Домиником Виндишем, но на финише тот опередил Шипулина на 0,3 секунды,завоевав для команды бронзу.
Первое место в гонке заняла Норвегия, второе — Германия.
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