Российские биатлонисты стали четвертыми в смешанной эстафете

Сборная России по биатлону стала четвертой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. В составе сборной выступали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков и Антон Шипулин.

Стоит отметить, что перед заключительным этапом гонки россияне проигрывали ее лидеру более минуты, но Шипулину удалось сократить отставание до 45 секунд. Он вступил в борьбу с итальянцем Домиником Виндишем, но на финише тот опередил Шипулина на 0,3 секунды,завоевав для команды бронзу.

Первое место в гонке заняла Норвегия, второе — Германия.