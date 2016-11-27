СМИ сообщили о применении ИГ химоружия в Сирии против оппозиции

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) могли применить химическое оружие против оппозиции в сирийской провинции Халилийе. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на генштаб Турции.

Инцидент произошел на севере Сирии. Впоследствии у 22 бойцов оппозиционных формирований выявили признаки отравления ядовитым газом. Предполагается, что террористы атаковали оппозиционеров с помощью снарядов с химическим веществом.

Между тем ВВС Турции провели авиарейд в рамках операции «Щит Евфрата» в районе Анифах на севере Сирии. Им удалось ликвидировать четыре цели террористов.