27 ноября 2016, 11:18
СМИ сообщили о применении ИГ химоружия в Сирии против оппозиции
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) могли применить химическое оружие против оппозиции в сирийской провинции Халилийе. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на генштаб Турции.
Инцидент произошел на севере Сирии. Впоследствии у 22 бойцов оппозиционных формирований выявили признаки отравления ядовитым газом. Предполагается, что террористы атаковали оппозиционеров с помощью снарядов с химическим веществом.
Между тем ВВС Турции провели авиарейд в рамках операции «Щит Евфрата» в районе Анифах на севере Сирии. Им удалось ликвидировать четыре цели террористов.
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