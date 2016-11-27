СК начал проверку после гибели шахматиста в Москве

Следственный комитет сообщил, что по факту гибели 20-летнего гроссмейстера Юрия Елисеева организована проверка. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вечером 26 ноября, находясь в квартире жилого дома, расположенного по Пятницкому шоссе в Москве, 20-летний молодой человек решил перелезть из окна 12-го этажа на балкон той же квартиры, однако не удержался и сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте», - пояснила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

Следствие установило, что в момент трагедии в квартире вместе с погибшим находились его друзья. Они стали свидетелями произошедшего.

В настоящее время организована доследственная проверка.

В Российской шахматной федерации со ссылкой на гроссмейстера Даниила Дубова подтвердили гибель Елисеева.

Ранее сообщалось, что шахматист погиб при попытке перелезть с окна на балкон, упав с 12-го этажа. Друзья рассказали, что он увлекался паркуром.