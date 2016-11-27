В Башкирии попал в аварию автобус с детьми

В Башкирии в Бирском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. В автобусе со спортивных соревнований возвращались 30 человек, среди которых 21 – дети и подростки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного госавтоинспектора региона Динара Гильмутдинова.

«В иномарке ехали супруги из города Благовещенск. Пассажирка иномарки — женщина 1964 года рождения от полученных травм скончалась, водителя увезли медики в больницу», — уточнил он.

В результате ДТП дети не пострадали.

В настоящее время на месте столкновения работают сотрудники правоохранительных органов.