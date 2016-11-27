Карякин и Карлсен сыграли вничью в 11-й партии

Российский шахматист Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью одиннадцатую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам, ​который проходит в Нью-Йорке. Об этом сообщает сайт Chess Base.

Соперники согласились на ничью на 34-м ходу. Всего игра длилась 3 часа 20 минут.

По итогам одиннадцатой партии счет остался прежним - 5,5:5,5.

Отметим, что 25 ноября в десятой партии матча на 75-м ходу Карякин признал свое поражение, и Карлсен сравнял счет.

Всего запланировано 12 партий, а если после них будет зафиксирована ничья, то Карлсен и Карякин сыграют тайм-брейк 30 ноября.