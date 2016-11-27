Друг шахматиста Елисеева рассказал подробности его гибели

Друг погибшего сегодня ночью 20-летнего гроссмейстера Юрия Елисеева Шамиль рассказал телеканалу РЕН ТВ подробности случившегося.

«Юра любил экстремальные вещи. Он попробовал с окна на балкон перелезть. Он и раньше подобные вещи делал. Сорвался и упал. Я был в другой комнате. Каждый любит своими вещами заниматься по жизни. У него было такое увлечение. Это произошло ориентировочно в 11 ночи. Мы выбежали на улицу. Пульс был слабый. Мы вызвали "скорую"… 12-й этаж был. Если бы в сугроб упал, то, может быть, были шансы. Был трезв. В жизни не употреблял алкоголь и сигареты», — поведал товарищ шахматиста.

Напомним, Елисеев сорвался и упал с высоты 12-го этажа при попытке перелезть из окна на балкон. Друзья утверждают, что он занимался паркуром.