Украине пригрозили отказом в проведении «Евровидения»

Украина может остаться без музыкального конкурса «Евровидение» в 2017 году, так как запаздывает со сроками его организации. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на генерального директора Национальной телерадиокомпании Украины Александра Харебина.

По его словам, еще в начале октября Европейский вещательный союз, организатор конкурса, «показал НТРК "красную карточку" из-за фактического срыва подготовки к конкурсу».

В качестве причин союз указал «бюрократию, несовершенство законодательных актов и пренебрежительное отношение некоторых чиновников к конкурсу».

Однако, как утверждает Харебин, к настоящему моменту Украине удалось сократить темпы отставания от графика. Если в начале октября срок опоздания составлял три месяца, то сейчас — всего один месяц.

Окончательное решение по поводу проведения конкурса будет приниматься 8 декабря.