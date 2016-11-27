Принц Гарри стал участником минуты молчания из-за кончины Кастро

Принц Гарри случайно принял участие в минуте молчания в связи со смертью лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом пишет Daily Mail.

Это произошло 27 ноября, когда британского принца принимали в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Во время мероприятия премьер-министр страны Ральф Гонсалвеш вспомнил, что Кастро был хорошим другом его государства. В этот момент генерал-губернатор Фредерик Баллантайн предложил отдать дань уважения Кастро и почтить его минутой молчания.

Принц Гарри не высказал этому возражений.

Стоит отметить, что власти Великобритании никак не отреагировали на сообщение о смерти кубинского лидера.