27 ноября 2016, 20:56
Принц Гарри стал участником минуты молчания из-за кончины Кастро
Принц Гарри случайно принял участие в минуте молчания в связи со смертью лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом пишет Daily Mail.
Это произошло 27 ноября, когда британского принца принимали в Сент-Винсенте и Гренадинах.
Во время мероприятия премьер-министр страны Ральф Гонсалвеш вспомнил, что Кастро был хорошим другом его государства. В этот момент генерал-губернатор Фредерик Баллантайн предложил отдать дань уважения Кастро и почтить его минутой молчания.
Принц Гарри не высказал этому возражений.
Стоит отметить, что власти Великобритании никак не отреагировали на сообщение о смерти кубинского лидера.
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