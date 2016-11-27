Минздрав согласился со снижением температуры горячей воды в домах

Роспотребнадзор заявил, что Минздрав разрешил снизить температуру горячей воды в жилых домах. Данное решение было вынесено еще в октябре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заключение Министерства здравоохранения, допускающее снижение температуры горячей воды до 50 градусов, поступило в Роспотребнадзор еще в октябре текущего года. Именно это заключение стало основанием для поручения правительства по внесению изменений в санитарные правила», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Пока обсуждение данного вопроса происходит на портале правовой информации. Возможно внесение изменений в санитарные правила.

Отметим, что с инициативой снизить температуру воды в квартирах на 10 градусов выступил Роспотребнадзор. В Минздраве пообещали обсудить это предложение.