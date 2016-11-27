Глава ЕК назвал невозможной безопасность в ЕС без России

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что предпосылок для отмены антироссийских санкций пока нет, однако отметил, что систему безопасности в Европе невозможно выстроить без участия России. Об этом Юнкер сообщил в интервью в программе The Global Conversation на канале Euronews.

«Я бы желал, чтобы у нас было соглашение с Россией, которое выходит за обычные рамки, принимая во внимание то, что без России в Европе не выстроить систему безопасности», — отметил глава ЕК.

Юнкер призвал относиться к россиянам как к большому объединению и гордой нации. «Нам необходимо многое узнать о глубине России, а мы остаемся невежественными в этом плане. И я хотел бы, чтобы мы говорили с Россией на равных», — пояснил председатель Еврокомиссии.

Юнкер опроверг слова лидера США Барака Обамы о том, что Россия является «региональной державой», отметив, что это «большая ошибка в оценке».