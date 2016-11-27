В Турции освобожден задержанный журналист ВВС

Власти Турции освободили задержанного ранее журналиста ВВС Хатиса Камера. Об этом сообщает турецкая служба телерадиовещательной корпорации.

При этом коллега Камера, сотрудник радиостанции «Голос Америки» Хаджан Фаргин остается под стражей.

Анкара пока не комментирует мотивы задержаний сотрудников СМИ.

Ранее местное агентство высказало предположение, что задержания могут быть связаны с волной арестов, которые произошли после неудавшейся попытки военного переворота.