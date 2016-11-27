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27 ноября 2016, 00:07
Мемория

Мемория. Андрей Кайсаров

Андрей Кайсаров
Андрей Кайсаров
С портрета работы К. В. Барду

27 ноября 1782 года родился Андрей Кайсаров, публицист, филолог, поэт.

Личное дело

Андрей Сергеевич Кайсаров (1782 – 1813) родился в Москве в дворянской семье. Начальное образование получил дома и в Московском университетском благородном пансионе. В 1795 году стал студентом Московского университета, но на следующий год император Павел выпустил указ, согласно которому все дворянские дети, записанные с детства в полки, должны были явиться для несения службы. Андрей Кайсаров стал капралом Семеновского гвардейского полка, спустя примерно год получил звание сержанта. Зимой 1798 года в звании гвардии ротмистра был переведен в Москву.

В Москве Кайсаров становится постоянным участником кружка молодых свободомыслящих людей, любителей Шиллера и литературы «Бури и натиска». Среди ближайших друзей Кайсарова - Андрей и Александр Тургеневы, Василий Жуковский, будущий профессор Московского университета Алексей Мерзляков, Александр Воейков. Под влиянием друзей Андрей начинает заниматься литературой и самообразованием. Он решает оставить военную службу и, хоть и с большим трудом, добивается отставки.

В 1801 году Кайсаров и его друзья создают в Москве «Дружеское литературное общество», собрания которого происходили в доме Воейкова на Девичьем поле. Алексей Мерзляков позднее вспоминал: «Мы строго критиковали друг друга письменно и словесно, разбирали знаменитейших писателей,.. спорили много и шумно за столом ученым и расходились добрыми друзьями по домам».

Вскоре Кайсаров пришел к выводу, что ему необходимо получить более фундаментальное образование. Он интенсивно изучает немецкий и английский языки, а затем отправляется в Германию, в Геттингенский университет, где занимается под руководством профессора Августа Шлёцера, автора трудов по русской истории. Кайсаров изучает русскую историю и экономику. В 1804 году на немецком языке он публикует труд о славянской мифологии (русский перевод вышел в 1809 году). А два года спустя успешно защищает диссертацию. Одновременно он занимался изучением славянских языков и сравнительно-исторического языкознания. После защиты диссертации Андрей Кайсаров вместе с Александром Тургеневым совершил путешествие по славянским землям. Они посетили Прагу, Вену, Будапешт, Загреб и даже тайно пробрались в принадлежавшую тогда Османской империи Сербию, посетив Белград. Кайсаров собирал рукописи, фольклор, знакомился с национальными деятелями, планируя создание общеславянского научно-культурного центра. Затем Кайсаров побывал в Англии, где работал над русскими рукописями в Лондоне.

После возвращения в Россию в 1811 году Андрей Кайсаров стал профессором русского языка и словесности в Дерптском университете. Там он начал вести курс русского языка и работать над двумя масштабными трудами: словарем древнерусского языка и сравнительным словарем всех славянских языков. Когда стало ясно, что близится война с Наполеоном, Кайсаров вместе еще одним профессором университета Рамбахом послал Барклаю-де-Толли письмо, в котором предложили организовать в армии типографию для ведения агитации. Получивший чин майора ополчения Кайсаров взял с собой в действующую армию из университетской типографии печатный станок и несколько типографских рабочих. Наиболее активно типография Кайсарова действовала в Тарутинском лагере.

После смерти Кутузова Кайсаров не захотел оставаться на штабной службе и перешел в партизанский отряд своего брата Паисия. 14 мая 1813 года он погиб в тылу неприятеля под Гейнау.

 

Чем знаменит

Походная типография Андрея Кайсарова стала центром русской публицистики во время Отечественной войны 1812 года. Кайсаров выпускал  воззвания к местному населению, приказы по армии, первую в отечественной истории фронтовую газету «Россиянин» (выходила на русском и немецком языках). Им же была издана поэма Василия Жуковского «Певец во стане русских воинов», а также посвященные войне басни Крылова. Кайсаров был автором всех листовок, доставлявшихся во французские войска.

 

О чем надо знать

В Геттингене Андрей Кайсаров защитил диссертацию «Об освобождении крепостных в России» («Dissertatio inauguralis philosophico-politica de manumittendis per Russiam servis»). Он рассмотрел экономические аргументы против крепостного права, указав, что оно тормозит развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности. Кайсаров опровергал распространенное в те годы мнение, что крепостные крестьяне сами не желают освобождения. Он считал крестьянство самым здоровым как духовно, так и физически сословием России. Положительным опытом Кайсаров считал крестьянскую реформу 1804 года в Лифляндии. Диссертация была посвящена императору Александру I, которому был преподнесен отпечатанный экземпляр.

 

Прямая речь

О ты, которого так много я любил,
Кого любезнее, всего милее чтил,
Чья дружба кроткая мне счастье доставляла
И в одиноку грудь отраду мне вливала,
Кем бывши я любим, о счастье не мечтал, 

Всё счастие мое в тебе одном вмещал,
С тобою должен я, мой милый друг, расстаться!
Счастливым можно ли ввек смертному остаться?!
И мне назначено суровою судьбой
Далеко от тебя вести в тоске век свой!

А. С. Кайсаров «А. И. Тургеневу» (1801)

«Изустные предания, конечно, составляют драгоценный источник, но сами по себе они не могут никогда удовольствовать историка в полной мере. Сей требует еще, кроме всего того, неизменных памятников, избегших от опустошения времени. В учении о богах могут служить такими памятниками: сочинения, изображения идолов, священные в древности сосуды, храмы, обычаи, сохранившиеся доселе, и тому подобные предметы. Но всего этого у славян или вовсе нет, или есть очень немного. Сочинений о идолопоклонстве, писанных или современниками, или жившими скоро после них писателями, находится у них весьма мало. Но они имели стихотворцев, и притом во времена мрачнейшей древности. Это доказала нам недавно в России найденная песнь из двенадцатого века. Песнопевец упоминает еще в стихотворении своем о Бояне, который жил гораздо прежде, и еще более прославился в стихотворном искусстве. Но где его сочинения? Где сочинения, может быть, других еще многих писателей? И они равно поглощены всепожирающим временем; а гордый южный европеец мог предков наших называть варварами! Конечно, встречаются нам инде немногие и притом весьма рассеянные известия, которые однакож сообщают то одни только имена, то недостаточные и темные повествования. Тут нужен дух опытного критика, чтобы из этого хаоса образовать нечто целое».

А. С. Кайсаров «Мифология славянская и российская»

«Кайсаров с необычайной энергией занимается политическими науками. По совету своего учителя Кайсаров разрабатывает программу чрезвычайно широкого изучения народной жизни славян. Либерализм и народность сливаются у него в единый план создания «науки о народе» с неслыханным для того времени охватом материала и проблем. В замысел его входят исследования фольклора всех славянских народов. Он посещает земли чехов, лужицких сербов и хорватов. Его интересуют и сербы, и он совершает очень опасное путешествие в захваченные Турцией районы: отношения между Турцией и Россией в те годы были крайне враждебны. К этому времени Кайсаров — университетски образованный человек. Он проводит известный срок в Англии и Шотландии. В Англии он, в частности, собирает рукописи, касающиеся русской истории».

Ю. М. Лотман

«Типография превратилась фактически в голос молодых офицеров, группировавшихся вокруг Кутузова и активно его поддерживавших. После Бородинского сражения, во время ночного отступления, Кайсаров встретил своего старого друга, поэта В. Жуковского. Через Москву они прошли вместе. Александр Чичерин провел ночь после сражения в философских спорах с друзьями; Кайсаров и Жуковский иначе: они зашли в Успенский собор в Кремле и отслужили молебен за спасение России. Размышления Чичерина о будущем России и молебен Кайсарова и Жуковского — две стороны того нового, что переживала русская молодежь в 1812 году. Офицеры из армии Потемкина и Суворова думали и говорили о другом. Типография Кайсарова развила особенно активную деятельность в Тарутинском лагере. Плоды ее, видимо, дошли до нас далеко не полностью».

Ю. М. Лотман

 

6 фактов об Андрее Кайсарове

  • Род Кайсаровых известен с XV века. На гербе этой семьи был изображен «на лазуревом поле обращенный вниз серебряный ключ, положенный на скрещенные обращенные вверх серебряные же меч и стрелу».
  • Брат Андрея Кайсарова – Паисий – был генералом русской армии, адъютантом Кутузова в Молдавском походе и во время Отечественной войны, партизаном и героем 1812 года. Другой брат – Михаил – вместе с Андреем входил в «Дружеское литературное общество», был переводчиком Стерна. Третий брат, Петр Кайсаров, был поэтом, дипломатом Александра I, переводчиком.
  • Среди произведений Андрея Кайсарова есть сатира «Описание бракосочетания г. Карамзина», пародирующая литературу сентиментализма.
  • Согласно описаниям гибели Андрея Кайсарова, он взорвал себя вместе с артиллерийским обозом, чтобы тот не попал в руки неприятеля.
  • Стихотворения Кайсарова при его жизни не издавались. Рукопись с его стихами сохранилась в архиве братьев Тургеневых. Первое издание отдельных стихотворений произошло в 1912 году в журнале «Русский библиофил».
  • Жизнь и творчество Кайсарова исследовал известный филолог Ю. М. Лотман, написавший монографию «Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени».

 

Материалы об Андрее Кайсарове

Статья об Андрее Кайсарове в русской Википедии

Андрей Кайсаров в проекте «Хронос»

Биографическая справка

Баженова А. И. «А. С. Кайсаров — забытый герой раннепушкинской эпохи»

Произведения А. С. Кайсарова

 

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