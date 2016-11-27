Мемория. Андрей Кайсаров

27 ноября 1782 года родился Андрей Кайсаров, публицист, филолог, поэт.

Личное дело

Андрей Сергеевич Кайсаров (1782 – 1813) родился в Москве в дворянской семье. Начальное образование получил дома и в Московском университетском благородном пансионе. В 1795 году стал студентом Московского университета, но на следующий год император Павел выпустил указ, согласно которому все дворянские дети, записанные с детства в полки, должны были явиться для несения службы. Андрей Кайсаров стал капралом Семеновского гвардейского полка, спустя примерно год получил звание сержанта. Зимой 1798 года в звании гвардии ротмистра был переведен в Москву.

В Москве Кайсаров становится постоянным участником кружка молодых свободомыслящих людей, любителей Шиллера и литературы «Бури и натиска». Среди ближайших друзей Кайсарова - Андрей и Александр Тургеневы, Василий Жуковский, будущий профессор Московского университета Алексей Мерзляков, Александр Воейков. Под влиянием друзей Андрей начинает заниматься литературой и самообразованием. Он решает оставить военную службу и, хоть и с большим трудом, добивается отставки.

В 1801 году Кайсаров и его друзья создают в Москве «Дружеское литературное общество», собрания которого происходили в доме Воейкова на Девичьем поле. Алексей Мерзляков позднее вспоминал: «Мы строго критиковали друг друга письменно и словесно, разбирали знаменитейших писателей,.. спорили много и шумно за столом ученым и расходились добрыми друзьями по домам».

Вскоре Кайсаров пришел к выводу, что ему необходимо получить более фундаментальное образование. Он интенсивно изучает немецкий и английский языки, а затем отправляется в Германию, в Геттингенский университет, где занимается под руководством профессора Августа Шлёцера, автора трудов по русской истории. Кайсаров изучает русскую историю и экономику. В 1804 году на немецком языке он публикует труд о славянской мифологии (русский перевод вышел в 1809 году). А два года спустя успешно защищает диссертацию. Одновременно он занимался изучением славянских языков и сравнительно-исторического языкознания. После защиты диссертации Андрей Кайсаров вместе с Александром Тургеневым совершил путешествие по славянским землям. Они посетили Прагу, Вену, Будапешт, Загреб и даже тайно пробрались в принадлежавшую тогда Османской империи Сербию, посетив Белград. Кайсаров собирал рукописи, фольклор, знакомился с национальными деятелями, планируя создание общеславянского научно-культурного центра. Затем Кайсаров побывал в Англии, где работал над русскими рукописями в Лондоне.

После возвращения в Россию в 1811 году Андрей Кайсаров стал профессором русского языка и словесности в Дерптском университете. Там он начал вести курс русского языка и работать над двумя масштабными трудами: словарем древнерусского языка и сравнительным словарем всех славянских языков. Когда стало ясно, что близится война с Наполеоном, Кайсаров вместе еще одним профессором университета Рамбахом послал Барклаю-де-Толли письмо, в котором предложили организовать в армии типографию для ведения агитации. Получивший чин майора ополчения Кайсаров взял с собой в действующую армию из университетской типографии печатный станок и несколько типографских рабочих. Наиболее активно типография Кайсарова действовала в Тарутинском лагере.

После смерти Кутузова Кайсаров не захотел оставаться на штабной службе и перешел в партизанский отряд своего брата Паисия. 14 мая 1813 года он погиб в тылу неприятеля под Гейнау.

Чем знаменит

Походная типография Андрея Кайсарова стала центром русской публицистики во время Отечественной войны 1812 года. Кайсаров выпускал воззвания к местному населению, приказы по армии, первую в отечественной истории фронтовую газету «Россиянин» (выходила на русском и немецком языках). Им же была издана поэма Василия Жуковского «Певец во стане русских воинов», а также посвященные войне басни Крылова. Кайсаров был автором всех листовок, доставлявшихся во французские войска.

О чем надо знать

В Геттингене Андрей Кайсаров защитил диссертацию «Об освобождении крепостных в России» («Dissertatio inauguralis philosophico-politica de manumittendis per Russiam servis»). Он рассмотрел экономические аргументы против крепостного права, указав, что оно тормозит развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности. Кайсаров опровергал распространенное в те годы мнение, что крепостные крестьяне сами не желают освобождения. Он считал крестьянство самым здоровым как духовно, так и физически сословием России. Положительным опытом Кайсаров считал крестьянскую реформу 1804 года в Лифляндии. Диссертация была посвящена императору Александру I, которому был преподнесен отпечатанный экземпляр.

Прямая речь

О ты, которого так много я любил,

Кого любезнее, всего милее чтил,

Чья дружба кроткая мне счастье доставляла

И в одиноку грудь отраду мне вливала,

Кем бывши я любим, о счастье не мечтал,

Всё счастие мое в тебе одном вмещал,

С тобою должен я, мой милый друг, расстаться!

Счастливым можно ли ввек смертному остаться?!

И мне назначено суровою судьбой

Далеко от тебя вести в тоске век свой!

А. С. Кайсаров «А. И. Тургеневу» (1801)

«Изустные предания, конечно, составляют драгоценный источник, но сами по себе они не могут никогда удовольствовать историка в полной мере. Сей требует еще, кроме всего того, неизменных памятников, избегших от опустошения времени. В учении о богах могут служить такими памятниками: сочинения, изображения идолов, священные в древности сосуды, храмы, обычаи, сохранившиеся доселе, и тому подобные предметы. Но всего этого у славян или вовсе нет, или есть очень немного. Сочинений о идолопоклонстве, писанных или современниками, или жившими скоро после них писателями, находится у них весьма мало. Но они имели стихотворцев, и притом во времена мрачнейшей древности. Это доказала нам недавно в России найденная песнь из двенадцатого века. Песнопевец упоминает еще в стихотворении своем о Бояне, который жил гораздо прежде, и еще более прославился в стихотворном искусстве. Но где его сочинения? Где сочинения, может быть, других еще многих писателей? И они равно поглощены всепожирающим временем; а гордый южный европеец мог предков наших называть варварами! Конечно, встречаются нам инде немногие и притом весьма рассеянные известия, которые однакож сообщают то одни только имена, то недостаточные и темные повествования. Тут нужен дух опытного критика, чтобы из этого хаоса образовать нечто целое».

А. С. Кайсаров «Мифология славянская и российская»

«Кайсаров с необычайной энергией занимается политическими науками. По совету своего учителя Кайсаров разрабатывает программу чрезвычайно широкого изучения народной жизни славян. Либерализм и народность сливаются у него в единый план создания «науки о народе» с неслыханным для того времени охватом материала и проблем. В замысел его входят исследования фольклора всех славянских народов. Он посещает земли чехов, лужицких сербов и хорватов. Его интересуют и сербы, и он совершает очень опасное путешествие в захваченные Турцией районы: отношения между Турцией и Россией в те годы были крайне враждебны. К этому времени Кайсаров — университетски образованный человек. Он проводит известный срок в Англии и Шотландии. В Англии он, в частности, собирает рукописи, касающиеся русской истории».

Ю. М. Лотман

«Типография превратилась фактически в голос молодых офицеров, группировавшихся вокруг Кутузова и активно его поддерживавших. После Бородинского сражения, во время ночного отступления, Кайсаров встретил своего старого друга, поэта В. Жуковского. Через Москву они прошли вместе. Александр Чичерин провел ночь после сражения в философских спорах с друзьями; Кайсаров и Жуковский иначе: они зашли в Успенский собор в Кремле и отслужили молебен за спасение России. Размышления Чичерина о будущем России и молебен Кайсарова и Жуковского — две стороны того нового, что переживала русская молодежь в 1812 году. Офицеры из армии Потемкина и Суворова думали и говорили о другом. Типография Кайсарова развила особенно активную деятельность в Тарутинском лагере. Плоды ее, видимо, дошли до нас далеко не полностью».

Ю. М. Лотман

6 фактов об Андрее Кайсарове

Род Кайсаровых известен с XV века. На гербе этой семьи был изображен «на лазуревом поле обращенный вниз серебряный ключ, положенный на скрещенные обращенные вверх серебряные же меч и стрелу».

Брат Андрея Кайсарова – Паисий – был генералом русской армии, адъютантом Кутузова в Молдавском походе и во время Отечественной войны, партизаном и героем 1812 года. Другой брат – Михаил – вместе с Андреем входил в «Дружеское литературное общество», был переводчиком Стерна. Третий брат, Петр Кайсаров, был поэтом, дипломатом Александра I, переводчиком.

Среди произведений Андрея Кайсарова есть сатира «Описание бракосочетания г. Карамзина», пародирующая литературу сентиментализма.

Согласно описаниям гибели Андрея Кайсарова, он взорвал себя вместе с артиллерийским обозом, чтобы тот не попал в руки неприятеля.

Стихотворения Кайсарова при его жизни не издавались. Рукопись с его стихами сохранилась в архиве братьев Тургеневых. Первое издание отдельных стихотворений произошло в 1912 году в журнале «Русский библиофил».

Жизнь и творчество Кайсарова исследовал известный филолог Ю. М. Лотман, написавший монографию «Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени».

Материалы об Андрее Кайсарове

Статья об Андрее Кайсарове в русской Википедии

Андрей Кайсаров в проекте «Хронос»

Биографическая справка

Баженова А. И. «А. С. Кайсаров — забытый герой раннепушкинской эпохи»

Произведения А. С. Кайсарова