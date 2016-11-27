Посольство РФ в Латвии выступило против запрета на въезд Кураеву

Посольство России в Латвии подвергло критике решение властей Латвии запретить въезд в страну протодиакону Андрею Кураеву. Об этом сообщает «Интерфакс».

«26 ноября в Латвию не пустили Андрея Кураева. Включение религиозных деятелей в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, — за гранью понимания и, безусловно, не будет способствовать нормализации российско-латвийского диалога», — заявили в посольстве.

Сам Кураев связал данный запрет с его высказыванием в адрес президента Латвии Андриса Берзиньша, которого он назвал «не вполне зрелым политиком». Кроме того, протодиакон считает, что его могли внести в черный список из-за критики местных рериховских активистов.