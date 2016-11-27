Квирикашвили назначен премьером Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение, которое позволяет назначить председателя правящей партии «Грузинская мечта» Георгия Квирикашвили премьер-министром страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

До этого парламент Грузии утвердил обновленный состав правительства.

Стоит отметить, что вотум доверия новому правительству, которое возглавил Квирикашвили, поддержали 110 парламентариев, против высказались 19.