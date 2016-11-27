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27 ноября 2016, 11:59
Грузия отставки-назначения

Квирикашвили назначен премьером Грузии

Георгий Квирикашвили
Георгий Квирикашвили
Фото: kavkazplus.com

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение, которое позволяет назначить председателя правящей партии «Грузинская мечта» Георгия Квирикашвили премьер-министром страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

До этого парламент Грузии утвердил обновленный состав правительства.

Стоит отметить, что вотум доверия новому правительству, которое возглавил Квирикашвили, поддержали 110 парламентариев, против высказались 19.

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