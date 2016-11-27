Скончался председатель научного совета «Росатома»

Председатель научно-технического совета госкорпорации «Росатом» академик Николай Лаверов умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Российской академии наук.

«Сегодня не стало Николая Павловича Лаверова», — заявил он.

Стоит отметить, что Лаверов посвятил свою жизнь геологии и изучал применение топливных ресурсов в ядерной и углеводородной энергетике. Он удостоился высшей награды РАН — Большой золотой медали имени Ломоносова. Получил орден «За заслуги перед Отечеством».