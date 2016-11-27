27 ноября 2016, 11:00
Украинец Ломаченко защитил титул чемпиона мира по боксу
Украинский боксер Василий Ломаченко одолел ямайца Николаса Уолтерса, защитив титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в весе до 58,96 килограмма.
Бой прошел 27 ноября в Лас-Вегасе.
Ломаченко победил техническим нокаутом в седьмом раунде.
Отметим, что украинский спортсмен впервые защитил титул чемпиона мира WBO. Он завоевал титул в июне, победив пуэрториканца Романа Мартинеса.
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