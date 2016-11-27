Украинец Ломаченко защитил титул чемпиона мира по боксу

Украинский боксер Василий Ломаченко одолел ямайца Николаса Уолтерса, защитив титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в весе до 58,96 килограмма.

Бой прошел 27 ноября в Лас-Вегасе.

Ломаченко победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

Отметим, что украинский спортсмен впервые защитил титул чемпиона мира WBO. Он завоевал титул в июне, победив пуэрториканца Романа Мартинеса.