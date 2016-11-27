27 ноября 2016, 12:35
Макгрегор потерял пояс чемпиона в полулегком весе
Чемпион в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор остался без пояса в полулегком весе. Об этом пишет MMA Figthing.
Как заявили в UFC во время турнира UFC Fight Night 101, Макгрегор потерял титул отказался от чемпионского пояса добровольно, хотя и не был согласен с данными действиями.
Теперь место ирландца занял бразилец Жозе Алду.
Отметим, что Макгрегор был первым в истории Абсолютного бойцовского чемпионата обладателем титулов в двух весовых категориях.
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