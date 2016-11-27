Макгрегор потерял пояс чемпиона в полулегком весе

Чемпион в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор остался без пояса в полулегком весе. Об этом пишет MMA Figthing.

Как заявили в UFC во время турнира UFC Fight Night 101, Макгрегор потерял титул отказался от чемпионского пояса добровольно, хотя и не был согласен с данными действиями.

Теперь место ирландца занял бразилец Жозе Алду.

Отметим, что Макгрегор был первым в истории Абсолютного бойцовского чемпионата обладателем титулов в двух весовых категориях.