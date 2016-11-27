СК начал проверку после экстренной посадки Ми-8 на Ямале

Следственный комитет объявил о проведении проверки по факту вынужденной посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Ямал» в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает РИА Новости.

Вертолет следовал рейсом Газ-Сале – Тазовский. Когда сработал сигнал «отказ левого двигателя», командир Ми-8 решил прервать полет. Находившиеся на борту вертолета три члена экипажа не пострадали.

«По данному факту Новоуренгойским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка», — сообщили в СК.