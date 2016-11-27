МИД РФ заявил о продолжении сотрудничества с Кубой после смерти Кастро

Директор латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин считает, что Россия продолжит сотрудничать с Кубой после смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом сообщает РИА Новости.

Щетинин отметил, что после смерти Кастро Москва потеряла «верного и надежного друга».

В МИДе отметили, что лидер кубинской революции «заложил основы, очень важный фундамент российско-кубинской дружбы, и мы знаем его соратников, которые четко придерживаются этой линии и которые заявляли, что наследие Фиделя Кастро получит свое продолжение и развитие в том конструктивном сотрудничестве, которое развивается между нашими странами все последние десятилетия».

Щетинин полагает, что высказывания недавно избранного президента США Дональда Трампа после смерти Кастро должны оставаться на совести самого Трампа.