27 ноября 2016, 14:58
В Новом Орлеане во время стрельбы погиб человек
Во Французском квартале в Новом Орлеане произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще девять получили ранения, передает Associated Press.
Как сообщили в местной полиции, пока мотивы преступника выясняются. На месте стрельбы задержали двух человек, которые могли применять оружие. Один из них был ранен.
В настоящее время в Новом Орлеане усилены меры безопасности. Это связано также с проведением матча по американскому футболу между двумя университетскими командами.
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