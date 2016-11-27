В Новом Орлеане во время стрельбы погиб человек

Во Французском квартале в Новом Орлеане произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще девять получили ранения, передает Associated Press.

Как сообщили в местной полиции, пока мотивы преступника выясняются. На месте стрельбы задержали двух человек, которые могли применять оружие. Один из них был ранен.

В настоящее время в Новом Орлеане усилены меры безопасности. Это связано также с проведением матча по американскому футболу между двумя университетскими командами.