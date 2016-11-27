Саакашвили на митинге в Киеве призвал к новым выборам на Украине

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили провел на улице Грушевского в Киеве митинг движения «Рух новых сил». Акция прошла под лозунгом «Последняя зима этой Рады», передает «Укринформ».

«Мы хотим, чтобы в рамках действующего законодательства были назначены внеочередные выборы. Мы хотим, чтобы было изменено законодательство, что позволит новой крови войти в следующий парламент», — приводит слова политика на митинге телеканал «112 Украина».

Акция завершилась коллективным исполнением гимна Украины, после чего ее участники разошлись.