Власти Японии сообщали о подорожании вдвое вывода из эксплуатации «Фукусимы-1»

Ликвидация последствий аварии на атомной электростанции «Фукусима-1», а также сумма компенсации пострадавшим обойдутся властям Японии вдвое дороже — в 180 млрд долларов. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на доклад министерства экономики страны.

Сумма компенсаций с учетом уже выплаченных может вырасти до 72 млрд долларов. Столько властям предстоит выплатить пострадавшим при аварии, а также предпринимателям и туристическим компаниям, которые были вынуждены покинуть зараженные районы. Остальная сумма будет затрачена на извлечение отработавшего и расплавившегося ядерного топлива из реакторов, обеззараживание почвы, снос зданий и помещений с энергоблоками и строительство специальных хранилищ для радиоактивных отходов.

Снести здание энергостанции планируется к 2040-му году. Частично расходы возьмет на себя энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), которая обеспечивала работу АЭС «Фукусима-1». Власти выделят ей кредит на сумму 81 млрд долларов.

Отметим, в 2013 году затраты на ликвидацию последствий техногенной катастрофы оценивали в 88 млрд долларов.