В день выборов президента США властями не было зафиксировано повышения «вредоносной киберактивности». Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации президента США в заявлении, опубликованном The New York Times.

По его словам, голосование прошло «свободно и справедливо», и Вашингтон поддерживает его результаты. Чиновник отметил, что выборы «точно отражают волю американского народа».

«В Кремле, вероятно, ожидали, что общественный резонанс от публичных разоблачений, осуществлявшихся по заказу российского правительства, связанных с перепиской по электронной почте американских граждан и ведомств, в том числе американских политических организаций, поднимет вопросы относительно прозрачности избирательного процесса и легитимности выбранного президента», – заявил он.

Отметим, что ранее силы безопасности США сообщали о возможных попытках взломать базы данных избирателей, а также распространить неточные результаты голосования, чтобы подорвать доверие к выборам.